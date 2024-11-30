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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Арон станет резервным пилотом «Альпин» в 2025 году

Команда «Альпин» объявила о том, что в сезоне-2025 года роль резервного пилота в команде «Формулы-1» будет выполнять Пол Арон.

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