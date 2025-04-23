Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области

Он сменил на посту переехавшего в Смоленск работать уроженца Татарстана Новым министром транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области стал (напрямую, без приставки «исполняющий обязанности») 43-летний Роман Бондаренко.
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