«Если всё подтвердится, это, похоже, и есть политический общак либерал-глобалистов»

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Комментарии
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Виктор Шилин
За то как бабки ворованные чует😀
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11 час.
владимир рябченко
В надежде, что никто не проверит... болото
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6 час.
Катерина
Олигарх  всегда  чует.  Чуйка  у  него  такая.
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6 час.
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