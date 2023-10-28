Уроженец Сретенска погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец города Сретенска Забайкальского края Денис Лупахин погиб во время спецоперации на Украине.Как сообщили в группе «Мемориал памяти погибшим забайкальцам» ВКонтакте, Денис мужественно сражался на полях СВО.
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