Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. Глава МИД России Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой не позволять представителям организации участвовать в инициативах по Украине, которые имеют политический характер и не способствуют миру.
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