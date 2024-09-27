Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. Глава МИД России Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой не позволять представителям организации участвовать в инициативах по Украине, которые имеют политический характер и не способствуют миру.