Генерал Келли: ВВС РФ и КНР тренируются на американцах как на тренажере

Генерал Соединённых Штатов Америки Марк Келли указал на тот факт, что экипажи боевых самолёт Вооружённых сил РФ и КНР вступают в столкновения с истребителями Штатов в горячих точках затем, чтобы потренироваться.
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