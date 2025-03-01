Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами

Владимир Зеленский, комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, однако он продолжил выражать недовольство по поводу позиции американских властей, пишет РИА Новости.
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