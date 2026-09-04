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Газета.ру

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Роднина о Трусовой: я рожала и выигрывала ОИ, для меня это не событие

Роднина о Трусовой: я рожала и выигрывала ОИ, для меня это не событие

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что для нее не является событием возвращение на лед Александры Трусовой, которая принимает участие в «Челленджере» в Токио, передает Sport24.

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