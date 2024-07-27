Видео штурма позиции противника. Участок фронта Терны-Невское. Наша воздушная разведка наводит артиллерию на опорник противника, тот начинает бежать, арта его молотит.
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Видео штурма позиции противника. Участок фронта Терны-Невское. Наша воздушная разведка наводит артиллерию на опорник противника, тот начинает бежать, арта его молотит.
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