Глава СК России поручил представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием судьи в отставке в Республике Адыгея

В эфире федерального телеканала вновь сообщалось, что в городе Майкопе Республики Адыгея водитель внедорожника, не справившись с управлением, сбил несколько человек, в том числе девятилетнего мальчика, который в результате скончался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии