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СМИ сообщили о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа

СМИ сообщили о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа

Американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы экс-госсекретарь США Майк Помпео стал частью будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа.

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