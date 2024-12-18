СМИ сообщили о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа

Американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы экс-госсекретарь США Майк Помпео стал частью будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа.
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