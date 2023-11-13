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Без жести: что такое контраварийное вождение и для чего нужно ему учиться

В Петербурге уже прошёл первый снег, и «День жестянщика» традиционно собрал свой урожай. Один из способов избежать аварий в дальнейшем — не только успеть вовремя «переобуть» свой автомобиль, но и научиться выходить из нештатных ситуаций без ДТП.

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