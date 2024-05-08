В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ

Все нацпроекты, госпрограммы и другие решения, принимаемые российскими властями, будут направлены на решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в «Указе о национальных целях развития РФ», что подразумевает проведение «очень серьезных жилищных реформ».
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