В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ

Все нацпроекты, госпрограммы и другие решения, принимаемые российскими властями, будут направлены на решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в «Указе о национальных целях развития РФ», что подразумевает проведение «очень серьезных жилищных реформ».