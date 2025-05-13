ЭХО РАЙОНА
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ЭХО РАЙОНА

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Москвичи подпишут сотни писем с благодарностями медсестрам в рамках столичной акции

В честь Международного дня медсестры 12 мая в столице прошла серия праздничных мероприятий. «Без медицинских сестер, надежных и профессиональных специалистов, не обходятся ни одна клиника, операционная или медицинский кабинет.

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