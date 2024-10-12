Главреда КВН ТВ оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*

Таганский суд Москвы наложил штраф на главного редактора телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову за демонстрацию архивных выпусков, содержащих юмориста Семена Слепакова* и музыканта Андрея Макаревича*, без указания их статуса иностранного агента.
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