На Камчатке нашли пропавший четыре дня назад самолёт Ан-2: Что с экипажем

Завершены поиски пропавшего несколько дней назад на Камчатке самолёта, сообщает телеграм-канал Mash.На Камчатке нашли пропавший самолёт Ан-2, который доставлял продукты и запчасти для золотодобытчиков на месторождение "Аметистовое".