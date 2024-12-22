На Камчатке нашли пропавший четыре дня назад самолёт Ан-2: Что с экипажем

Завершены поиски пропавшего несколько дней назад на Камчатке самолёта, сообщает телеграм-канал Mash.На Камчатке нашли пропавший самолёт Ан-2, который доставлял продукты и запчасти для золотодобытчиков на месторождение "Аметистовое".
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