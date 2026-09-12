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Регионы России

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Путин заявил о рыночном формировании цен на российские энергоресурсы

Путин заявил о рыночном формировании цен на российские энергоресурсы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что Россия реализует энергоресурсы по ценам, формируемым на основе рыночных механизмов.

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