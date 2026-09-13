14 сентября в Брянской области облачно, без осадков

Ночью в Брянской области будет слабый ветер, днём северный ветер усилится до 7–12 м/с.По данным брянских синоптиков, 14 сентября а регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
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