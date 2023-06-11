Владелец Zewa, Libresse и Libero продал российский бизнес

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, известный своими мировыми брендами Zewa, Tena, Libresse и Libero, прекратил деятельность на российском рынке и продал свой бизнес в РФ.
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