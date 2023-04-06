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Форма имеет значение. Сердце-«груша» здоровее «яблока»

Форма имеет значение. Сердце-«груша» здоровее «яблока»

Ученые нащупали новый подход к ранней диагностике серьезных заболеваний сердца. Они обнаружили, что его большая округлость (или «сферичность») предсказывает риск сердечных заболеваний еще на той стадии, когда человек и его «мотор» кажутся здоровыми.

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