Скандал между автомобилистами закончился стрельбой из травмата в Новосибирске

Ссора двух новосибирцев обернулась стрельбой посреди улицы и уголовным делом.Правоохранители задержали 38-летнего жителя Новосибирска по подозрению в хулиганстве с использованием травматического пистолета.
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