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Салливан о «Питтсбурге» после 4:6 от «Сан-Хосе»: «Я должен лучше тренировать этих ребят. Наша игра не была стабильной»

Майк Салливан взял на себя ответственность за поражение «Питтсбурга» от «Сан-Хосе» (4:6). «Ответственность всегда лежит на всех.

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