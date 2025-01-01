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Мишустин в поздравлении с Новым годом раскрыл секрет сильной России

Мишустин в поздравлении с Новым годом раскрыл секрет сильной России

Сплоченность и взаимная поддержка в обществе помогли России справиться с трудностями. Премьер-министр Михаил Мишустин подвел итоги 2024 года и пожелал россиянам исполнения задуманного, сообщила пресс-служба правительства.

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