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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин поставил точку в вопросе с пенсиями. Но россияне по-прежнему продолжат питаться "макарошками"

Путин поставил точку в вопросе с пенсиями. Но россияне по-прежнему продолжат питаться "макарошками"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: ria.ru Последнее время одной из самых популярных тем среди россиян, является тема пенсий.

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Комментарии
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Андрей Мельников
Может все таки вернуться к вопросу о грабительской приватизации и вернуть в государство доходные направления в промышленности?
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10 мин.
Нина Грекова
Пока депутаты не будут получать пенсию и зарплату - среднюю по Стране, этот беспредел так и будет продолжаться. Хотелось бы знать, с каких нормативных данных складывается зарплата депутатов? Шахтёры получают в разы меньше. У депутатов такой тяжкий труд? И квартира, и машина, и лечение ... бесплатно, а зачем тогда им деньги? На макарошки...? Стыдно за Правительство.
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9 мин.
Михаил Молчев
Нет, Надежда, НЕ задумаются! Они наворовали себе на десяток жизней и мизерная зряплата их задуматься не заставит. Разве что, в госдуру стремиться будут реже.
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6 мин.

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