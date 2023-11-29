Интересная жизнь с Vera Star Фото: ria.ru Последнее время одной из самых популярных тем среди россиян, является тема пенсий.
Путин поставил точку в вопросе с пенсиями. Но россияне по-прежнему продолжат питаться "макарошками"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Мельников
Может все таки вернуться к вопросу о грабительской приватизации и вернуть в государство доходные направления в промышленности?
Ответить
10 мин.
Нина Грекова
Пока депутаты не будут получать пенсию и зарплату - среднюю по Стране, этот беспредел так и будет продолжаться. Хотелось бы знать, с каких нормативных данных складывается зарплата депутатов? Шахтёры получают в разы меньше. У депутатов такой тяжкий труд? И квартира, и машина, и лечение ... бесплатно, а зачем тогда им деньги? На макарошки...? Стыдно за Правительство.
Ответить
9 мин.
Михаил Молчев
Нет, Надежда, НЕ задумаются! Они наворовали себе на десяток жизней и мизерная зряплата их задуматься не заставит. Разве что, в госдуру стремиться будут реже.
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии