Путин поставил точку в вопросе с пенсиями. Но россияне по-прежнему продолжат питаться "макарошками"

Нина Грекова

Пока депутаты не будут получать пенсию и зарплату - среднюю по Стране, этот беспредел так и будет продолжаться. Хотелось бы знать, с каких нормативных данных складывается зарплата депутатов? Шахтёры получают в разы меньше. У депутатов такой тяжкий труд? И квартира, и машина, и лечение ... бесплатно, а зачем тогда им деньги? На макарошки...? Стыдно за Правительство.