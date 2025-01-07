🏖 В 2024 году более 390 тысяч туристов посетили Евпаторию По информации пресс-службы администрации города, это на 25,8% больше, чем в 2023 году.
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🏖 В 2024 году более 390 тысяч туристов посетили Евпаторию По информации пресс-службы администрации города, это на 25,8% больше, чем в 2023 году.