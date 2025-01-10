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Петушинский суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января

Петушинский суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января

Петушинский суд Владимирской области 17 января вынесет приговор трем адвокатам Алексея Навального. Им вменяется участие в экстремистском сообществе.

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