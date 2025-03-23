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Царьград

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Песков: Европа агрессивно выходит из "зоны комфорта", наращивая оборону

Песков: Европа агрессивно выходит из "зоны комфорта", наращивая оборону

В интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что нынешние действия Европы, вынужденной покинуть свою "зону комфорта", приобретают агрессивный милитаристский характер.

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