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    Когда уже эта мразь сорос сдохнет. Это он финансирует все цветые революции вместе с пендосами.Премьер Кобахидзе...
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Daily Mail: поклонники подали в суд на певицу Мадонну за излишне откровенное шоу

Daily Mail: поклонники подали в суд на певицу Мадонну за излишне откровенное шоу

Певицу Мадонну ждет судебное разбирательство из-за ее откровенного шоу. Об этом сообщил Daily Mail. По данным издания, фанаты подали коллективный иск в суд на 65-летнюю исполнительницу, побывав на ее концерте.

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