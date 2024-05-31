Daily Mail: поклонники подали в суд на певицу Мадонну за излишне откровенное шоу

Певицу Мадонну ждет судебное разбирательство из-за ее откровенного шоу. Об этом сообщил Daily Mail. По данным издания, фанаты подали коллективный иск в суд на 65-летнюю исполнительницу, побывав на ее концерте.
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