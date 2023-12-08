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  • Эльдар Алиев
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Депутат Антон Горелкин назвал странной возможность зарабатывать в Instagram*

Депутат Антон Горелкин назвал странной возможность зарабатывать в Instagram*

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что отечественные соцсети показывают хорошую динамику по увеличению количества пользователей, при этом аудитория запрещенных соцсетей сокращается, пишет «Парламентская газета».

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