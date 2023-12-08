Депутат Антон Горелкин назвал странной возможность зарабатывать в Instagram*

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что отечественные соцсети показывают хорошую динамику по увеличению количества пользователей, при этом аудитория запрещенных соцсетей сокращается, пишет «Парламентская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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