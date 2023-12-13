Часть жителей Геленджика 13 декабря осталась без воды

Жителей призвали с пониманием отнестись к временным отключениям и запастись бутылями.Подача коммунальной услуги будет прекращена с 09:00 до 17:00 в селе Береговое в связи с переключением на новый трубопровод.
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