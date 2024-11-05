В Петербурге суд отправил в колонию мужчину, призывавшего к поджогу военкоматов

Он приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима В Санкт-Петербурге первый Западный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который размещал в интернете призывы к насилию над русскими и поджогам военных комиссариатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии