Федеральное агентство новостей Страны коллективного Запада пытались нанести вред РФ с помощью многочисленных санкций, но в итоге пострадали сами, заявил в беседе с SM-News экономист, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.
Федеральное агентство новостей Страны коллективного Запада пытались нанести вред РФ с помощью многочисленных санкций, но в итоге пострадали сами, заявил в беседе с SM-News экономист, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.
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