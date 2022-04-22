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Экономист Галушка: Запад мечтал задушить Россию санкциями, но задыхается сам

Экономист Галушка: Запад мечтал задушить Россию санкциями, но задыхается сам

Федеральное агентство новостей Страны коллективного Запада пытались нанести вред РФ с помощью многочисленных санкций, но в итоге пострадали сами, заявил в беседе с SM-News экономист, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.

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