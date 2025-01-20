Бешеная скорость: Сырский признал, что Украина не сможет сбить «Орешник»

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление главкома ВСУ Александра Сырского по поводу российской гиперзвуковой ракеты и рассказал о причинах, по которым «Орешник» невозможно перехватить современными средствами противоракетной обороны.
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