Боня и Соловьев создадут совместную платформу для жалоб россиян

Соловьёву эта Боня зачем? У своей повестки рейтинг упал? Или тут что-то личное?

Татьянка Яцук

пусть занимаются, если Бонита будет озвучивать назревшие пробемы, есть вероятность, что будет услышана в Кремле, как это случилось раньше......