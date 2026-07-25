Блогер и модель Виктория Боня вместе с командой журналиста Владимира Соловьева планирует создать платформу для жалоб и предложений россиян.
Боня и Соловьев создадут совместную платформу для жалоб россиян
Комментарии
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ВераВерная
Соловьёву эта Боня зачем? У своей повестки рейтинг упал? Или тут что-то личное?
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1 м.
Татьянка Яцук
пусть занимаются, если Бонита будет озвучивать назревшие пробемы, есть вероятность, что будет услышана в Кремле, как это случилось раньше......
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1 м.
Мадлена мадлена
Боня пошла на эфир за хорошим гонораром
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1 м.
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