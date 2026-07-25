Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Боня и Соловьев создадут совместную платформу для жалоб россиян

Боня и Соловьев создадут совместную платформу для жалоб россиян

Блогер и модель Виктория Боня вместе с командой журналиста Владимира Соловьева планирует создать платформу для жалоб и предложений россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Соловьёву эта Боня зачем? У своей повестки рейтинг упал? Или тут что-то личное?
Ответить
1 м.
Татьянка Яцук
пусть занимаются, если Бонита будет озвучивать назревшие пробемы, есть вероятность, что будет услышана в Кремле, как это случилось раньше......
Ответить
1 м.
Мадлена мадлена
Боня пошла на эфир за хорошим гонораром
Ответить
1 м.