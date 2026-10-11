Одесский судья «уехал в командировку» в Брюссель и не вернулся на Украину

Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщает, что судья Одесского окружного административного суда Роман Караван в ноябре 2025 года «уехал в командировку» в Брюссель и до сих пор не вернулся на Украину.
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