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Одесский судья «уехал в командировку» в Брюссель и не вернулся на Украину

Одесский судья «уехал в командировку» в Брюссель и не вернулся на Украину

Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщает, что судья Одесского окружного административного суда Роман Караван в ноябре 2025 года «уехал в командировку» в Брюссель и до сих пор не вернулся на Украину.

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