Одна привычка увеличивает тревожность

В последнее время тревожность и психические расстройства становятся всё более распространёнными. Кардиолог Ольга Бокерия в подчеркивает, что одной из причин этого является утренняя привычка многих людей — сразу после пробуждения брать в руки телефон.
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