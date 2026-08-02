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Регионы России

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ChipAgents привлек $60 млн для развития платформы ИИ-агентов в проектировании микросхем

ChipAgents привлек $60 млн для развития платформы ИИ-агентов в проектировании микросхем

Стартап ChipAgents, разработчик инновационной платформы на базе ИИ-агентов для проверки и оптимизации микросхем, сообщил о привлечении дополнительных $60 млн в расширенном раунде финансирования Series 2A.

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