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Швейцарский тупик

Швейцарский тупик

Широко разрекламированный «форум мира» в Швейцарии завершился без каких-либо сюрпризов. Его единственным результатом стало подписание довольно беззубой итоговой декларации, в которой даже первоначальный термин «российская агрессия» был на марше заменен нейтральным «война».

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