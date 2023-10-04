Гладков сообщил, что обломки дрона повредили административное здание в Белгороде

Обломки от уничтоженных в ночь на 4 октября 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области повредили административное здание в Белгороде, а также частный дом и три автомобиля в селе Шишино в Белгородском районе.
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