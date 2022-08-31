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В Санкт-Петербурге в рамках Юнармейских игр прошел конкурс «Юный Моряк»

В Санкт-Петербурге в рамках Юнармейских игр прошел конкурс «Юный Моряк»

Соревнования проводятся Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

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