Вечерняя Москва

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Музей Победы расскажет о новогодних подарках на фронт

Музей Победы расскажет о новогодних подарках на фронт

Экскурсию в онлайн формате о новогодних подарках на фронт подготовил Музей Победы, в рамках которой зрители узнают, как встречали праздник красноармейцы, для которых Новый год приобрел особое значение и стал для них символом мирной счастливой жизни.

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