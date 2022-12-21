Музей Победы расскажет о новогодних подарках на фронт

Экскурсию в онлайн формате о новогодних подарках на фронт подготовил Музей Победы, в рамках которой зрители узнают, как встречали праздник красноармейцы, для которых Новый год приобрел особое значение и стал для них символом мирной счастливой жизни.
Экскурсию в онлайн формате о новогодних подарках на фронт подготовил Музей Победы, в рамках которой зрители узнают, как встречали праздник красноармейцы, для которых Новый год приобрел особое значение и стал для них символом мирной счастливой жизни.
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