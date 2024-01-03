США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе: что это значит для региона? Ольга ВайленкоВ заявлении замглавы Министерства иностранных дел (МИД РФ) Михаил Галузин высказал опасения о том, что США рассматривают Южный Кавказ как потенциальную зону конфликта с Россией.