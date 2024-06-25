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Нижегородская правда

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Три нижегородских вуза включили в топ-100 рейтинга Forbes

Три нижегородских вуза включили в топ-100 рейтинга Forbes

Три нижегородских вуза включили в топ-100 рейтинга Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания. В рейтинг вошли крупные государственные вузы, в которых обучаются минимум 400 студентов по программам бакалавриата и специалитета.

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