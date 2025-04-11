Скончался кинокритик Юрий Гладильщиков

На 63-м году жизни 7 апреля 2025 года ушел из жизни российский кинокритик Юрий Гладильщиков. Новость о его кончине обнародовала дочь, опубликовавшая пост в социальной сети лишь спустя время — согласно завещанию отца, публичные прощания были исключены.