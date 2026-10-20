Дебют модели Кайли Дженнер на показе Victoria's Secret обернулся скандалом: 29-летняя звезда вышла на подиум в Fantasy Bra за 50 миллионов долларов, самом дорогом в истории шоу, однако вместо восторга поклонники бренда заговорили о привилегиях и несправедливом отборе участниц.
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