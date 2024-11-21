Астраханская область присоединилась к Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

С 25 октября по 20 декабря Министерство обороны Российской Федерации при поддержке субъектов РФ проводит X Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!», сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
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