В Крыму выставлен на продажу американский правительственный автомобиль советской эпохи

На сайте объявлений была размещена американская машина International Travelall четвёртого поколения. Автомобиль в 1975 году служил в Ленинграде посольству Соединенных Штатов и через несколько лет был продан частному лицу.
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