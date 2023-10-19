Вырос красавцем: голубя Гошу с переломанным крылом спасли неравнодушные жители Уссурийска

История о раненом голубе, найденном летом на одной из улиц Уссурийска, получила продолжение. После того как о покалеченном птенце рассказали СМИ, отыскались неравнодушные горожане, готовые заняться лечением пернатого.
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