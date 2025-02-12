Эксперт Минздрава Дмитриев: дым от кальяна оказывает токсическое действие

Курение кальяна столь же вредно, как и курение сигарет. Об этом заявил руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Александр Дмитриев в беседе с Life.
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