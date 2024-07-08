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Загадка отражения: почему в зеркале мы выглядим иначе, чем на фото

Загадка отражения: почему в зеркале мы выглядим иначе, чем на фото

Почему наше отражение в зеркале и «селфи» кажутся более привлекательным, чем изображение на случайном фото? Разбираемся, что происходит в нашем восприятии себя и какие психологические механизмы стоят за этим феноменом.

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